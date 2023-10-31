В Москве задержан главный редактор "Октагон.Медиа" Игорь Рябов

В Москве задержан главный редактор прокремлёвского издания "Октагон.Медиа" Игорь Рябов. В рамках уголовного дела против него в российской столице проводятся следственные действия, сообщило агентство ТАСС с ссылкой на информацию от правоохранительных органов.

Ранее во вторник телеграм-канал SHOT обнародовал информацию своего источника о том, что Рябов задержан по делу о клевете. Вместе с ним по тому же делу задержана ещё одна сотрудница "Октагон.Медиа" - Марина Гайко.

В сообщении ТАСС тоже говорится о задержании сотрудницы Рябова, но имени не приводится, как и подробностей о деле. Собеседник агентства сказал только, что Игорь Рябов "задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу, которые проводит Управление по киберпреступлениям МВД". После обыска в его квартире главный редактор "Октагон.Медиа" будет доставлен на допрос в следственные органы. Одновременно ТАСС пишет, что в окружении задержанного агентству рассказали о возможном отношении Рябова к администрированию анонимных политических телеграм-каналов.

Источник SHOT отмечал, что задержание двух сотрудников редакции "Октагон.Медиа" может быть связано с публикацией списков лиц, финансирующих ВСУ, в мае этого года - в канале "Образ будущего". В этих списках среди прочих было имя жены губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко - Ирины, пишет телеграм-канал. В СМИ была информация о том, что Ирина Дрозденко обратилась с заявлением в полицию о клевете, после чего было возбуждено уголовное дело.

Как отмечает RTVI, Рябов - политолог, руководитель экспертной группы "Крымский проект". "Октагон.Медиа", где он занимает пост главного редактора, в разное время связывали с политологом Дмитрием Орловым, "Русской медной компанией", "Русской медиагруппой" и сотрудниками "Лайф".

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