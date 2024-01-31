На создателя "Дореволюционного советчика" завели уголовное дело

Против создателя и лидера арт-группы "Дореволюционный советчик" Вячеслава Малахова, известного под творческим псевдонимом Валаар Моргулис, возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации российской армии, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Малахов был задержан в среду днём в Москве, по месту его нахождения прошёл обыск, во время которого были изъяты телефон, ноутбук, роутер и внешний диск. В ближайшее время суд изберёт для создателя "Дореволюционного советчика" меру пресечения.

Отмечается, что поводом для возбуждения дела стал антивоенный пост в телеграм-канале Малахова от 8 сентября 2023 года.

В августе прошлого года Малахова уже штрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии из-за публикаций в социальной сети "ВКонтакте". Тогда же он рассказывал, что его три недели насильно держали в психиатрической больнице, делая ему уколы и заставляя пить неизвестные таблетки.