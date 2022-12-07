В Москве задержан высокопоставленный сотрудник авиакомпании Минобороны

В Москве по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей задержан заместитель гендиректора по наземному обслуживанию авиакомпании "223-й летный отряд" Министерства обороны России Евгений Бутусов, сообщает ТАСС. Подробности дела не сообщаются.

Издание The Insider указывает на то, что 223-й лётный отряд напрямую связан с "ЧВК Вагнера" - он доставлял её бойцов из России в Сирию, Судан, Ливию и Центральноафриканскую Республику. В частности, в 2019-м году самолётами отряда перевозили российских наёмников в Судан для разгона местных акций протеста. Тогда Служба безопасности Украины опубликовала документы, согласно которым договор с лётным отрядом заключала компания "М Инвест", принадлежащая создателю и спонсору "ЧВК Вагнера" Евгению Пригожину.

Тогда же телеканал "Настоящее время" установил, что "М Инвест" регулярно заказывает у 223-го лётного отряда услуги по выполнению чартерных перевозок, и что только в период с августа по декабрь 2018-го года компания сделала семь денежных переводов Министерству обороны РФ на общую сумму более 50 миллионов рублей.

В июне текущего года расследование о связи лётного отряда с "ЧВК Вагнера" опубликовало издание The New York Times. Согласно его данным, с февраля по июнь 2021-го года 223-й отряд выполнил свыше десяти рейсов из сирийского города Латакия в суданский Порт-Судан. Отмечалось, что самолёты стартовали с аэродрома в Подмосковье.