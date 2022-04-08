В Москве задержан журналист Евгений Левкович

В Москве вечером в пятницу по подозрению в "дискредитации армии" задержан журналист Евгений Левкович. Он сотрудничает с Радио Свобода.

Как сообщил сам Левкович, полиция пришла к нему домой. "Задержан по статье «публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил российской федерации в целях защиты интересов российской федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами российской федерации своих полномочий в указанных целях»" - написал в фейсбуке журналист, которого везут в ОВД через всю Москву. С чем именно связаны обвинения, пока не известно.

Административная статья о дискредитации введена после российского вооружённого вторжения в Украину. По ней людям грозит штраф. В случае повторного нарушения по этой статье возможно возбуждение уголовного дела с наказанием до трёх лет лишения свободы. По административной статье штрафы были присуждены десяткам людей, в том числе за плакаты или посты с требованием мира.

В УК после начала войны была введена и статья о так называемых фейках про армию. По ней также возбуждены десятки дел, в том числе против сотрудничающего с Радио Свобода журналиста из Кемерово Андрея Новашова.