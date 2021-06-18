В Москве задержана муниципальный депутат Кетеван Хараидзе

В Москве сотрудники Следственного комитета в ночь на пятницу задержали муниципального депутата Тверского района от партии "Яблоко" Кетеван Хараидзе, которая в мае сообщила о намерении баллотироваться в Государственную думу. Об этом пишет "ОВД-Инфо" со ссылкой на главу её избирательного штаба Екатерину Успенскую.

Перед этим, по информации издания, в квартире муниципального депутата несколько часов проходил обыск: у неё изъяли телефон, компьютер и две пятитысячных купюры из пальто. По словам Хараидзе, она не клала в пальто эту сумму денег.

После обыска сотрудники Следственного комитета покинули квартиру, однако затем, под предлогом составления повестки для вызова на допрос, вынудили Хараидзе открыть дверь и забрали ее в Следственное управление по Центральному округу Москвы на допрос. В рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия пока неизвестно. Как сообщает "ОВД Инфо", к задержанной Хараидзе в течение нескольких часов не пускали адвоката.

Кетеван Хараидзе — муниципальный депутат Тверского района Москвы от партии "Яблоко". На своей странице в фейсбуке она рассказывает о проблемах благоустройства района.