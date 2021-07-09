В Москве задержана участница Pussy Riot Анна Кузьминых

В Москве в пятницу у подъезда дома задержали участницу Pussy Riot Анну Кузьминых. Об этом она сообщила "Медиазоне".

Причины задержания пока неясны. Как сообщает "ОВД-Инфо", после задержания Кузьминых стало плохо, ей вызвали скорую.

7 июля Кузьминых вышла на свободу после 15 суток ареста по административному делу о неповиновении полиции.

Её задержали 22 июня. В тот же день в отделы полиции доставили и других участников Pussy Riot – Нику Никульшину, Люсю Штейн, Александра Софеева и Марию Алёхину, а также фотографа Дмитрия Воронцова и активистку Ольгу Шалину. Все они получили по 15 суток ареста по статьям о неповиновении полиции и о мелком хулиганстве.

Вчера суд повторно арестовал Алёхину и Софеева, днём ранее вновь была арестована Никульшина.