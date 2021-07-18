В Москве задержана журналистка Lenta.ru Анастасия Завьялова 

На журналистку издания Lenta.ru Анастасию Завьялову составлен протокол о мелком хулиганстве после того, как в Москве, на Чистопрудном бульваре, она сняла на телефон задержание полицейскими малолетнего ребёнка.

Как рассказали знакомые Завьяловой, инцидент произошёл в субботу вечером. Полицейские задержали мужчину за распитие алкогольного напитка в общественном месте, и вместе с ним завели в автозак его ребёнка. Журналистка сняла этот эпизод на видео, после чего один из полицейских толкнул её. Тогда Завьялова начала снимать на камеру его нагрудный знак. В ответ полицейские, применив силу, затолкали её в автозак, где, по утверждению задержанной, сильно ударили.

Завьялову доставили в ОВД по району Басманный, а после составления протокола оставили в отделе до суда, который намечен на понедельник. Кроме того, со слов журналистки, полицейские угрожали ей возбуждением уголовного дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

Редакция издания Lenta.ru опубликовало комментарий, в котором высказано возмущение противоправными действиями сотрудников полиции.