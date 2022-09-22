В Москве задержанным на протестах вручали повестки в военкомат

В Москве некоторым задержанным на акции против мобилизации, которая прошла 21 сентября, в отделах полиции вручили повестки в военкоматы. Об этом задержанные рассказали правозащитному проекту "ОВД-Инфо".

Член партии "Яблоко" Кирилл Гончаров опубликовал повестку, которую вручили задержанному в ОВД по Можайскому району.

Супруга одного из задержанных в ОВД по району Соколиная гора рассказала "Медиазоне", что её мужу повестку вручал лично военный комиссар, и это снималось на видео. На записи, по её словам, ему заявили, что он не может не принять повестку, потому что он гражданин Российской Федерации, и обязан завтра явиться в военный комиссариат.

Как минимум одному из задержанных, сообщают правозащитники, угрожали уголовным делом из-за отказа подписать повестку.

В Воронеже в отделе полиции нескольким задержанным участникам антивоенных протестов выдали повестки в военкомат на 23 сентября. Фото повестки выложил "ОВД-Инфо".

Вчера на акциях против объявленной Владимиром Путиным мобилизации, которые прошли в 38 городах России, были задержаны более 1400 человек. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге и Москве. В этих городах полиция действовала особенно жёстко. Участников протестов избивали дубинками, ставили на колени. Среди задержанных есть пострадавшие.

Прокуратура Москвы пригрозила тем, кто призывает выходить на акции протеста, а также участникам административным или уголовным наказанием, "в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет".