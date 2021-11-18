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В Москве задержаны режиссёры из Италии, снявшие фильм о диктатуре

В Москве, на Манежной площади, полиция задержала в четверг двух итальянских режиссёров.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути развернули на площади небольшие плакаты с рекламой их фильма "Эст диктатура в последнюю минуту". Картина повествует о диктатуре в странах советского блока во времена холодной войны.

Полиция посчитала происходящее нарушением правил проведения акции и доставила задержанных в отделение "Китай-город", передаёт "ОВД-Инфо".

Из публикации Baza следует, что действия иностранцев расценили как одиночные пикеты.

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