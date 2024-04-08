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Полиция в Москве задержала сотрудников института русского языка им. Пушкина

В Москве задержаны пятеро сотрудников Государственного института русского языка имени Пушкина. Следственный комитет подозревает их в выдаче иностранцам фальсифицированных документов о знании русского языка для оформления вида на жительство.

Как сообщает "Настоящее время", дома и на работе у подозреваемых были проведены обыски, после которых их официально обвинили в организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий.

СМИ отмечают резкий рост подобных обвинений и уголовных дел после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". В совершении преступления следствие обвиняет трудовых мигрантов.

В конце марта в Петербурге были задержаны тридцать человек, в том числе - преподавателей местных вузов, которые, по версии следствия, "организовали нелегальную схему по выдаче мигрантам сертификатов о знании русского языка, истории и основ законодательства России", приносившую им около 7,5 миллионов рублей в месяц.

Массовые задержания прошли также в Красноярске и Чебоксарах.

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