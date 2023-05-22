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В Москве загорелось здание, в котором расположен военкомат

В Москве утром 22 мая загорелось здание, в котором располагается военкомат Преображенского района. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Здание находится по адресу Колодезный переулок, 14. Из него эвакуировали 350 человек. Сообщается, что огонь наблюдается в районе шестого или седьмого этажа. Пожар тушат несколько расчетов спасателей. По информации РБК, военкомат располагается с первого по третий этажи. На других этажах находятся офисы, кафе и СПА-салон.

В Оренбургской области управление ФСБ отчиталось о задержании местного жителя, который якобы планировал поджечь военкомат в Орске. По версии ведомства, задержанный действовал по указанию украинских спецслужб. Он якобы также собирался пожечь отдел ФСБ и релейные шкафы на Южно-Уральской железной дороге.

ФСБ утверждает, что после серии поджогов, задержанный "планировал перейти на сторону ВСУ", чтобы воевать против России. Ведомство отчиталось об обнаружении у него переписки в мессенджере Telegram с представителями спецслужб Украины.

  • После начала войны против Украины в феврале прошлого года в России резко участились случаи атак на административные здания и диверсий. Были совершены попытки поджогов нескольких десятков военкоматов и других государственных учреждений. В Генштабе РФ заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.
  • Государственная Дума в декабре 2022 года приняла закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за "содействие диверсионной деятельности."

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