В Москве застрелился отставной генерал внешней разведки

В Москве обнаружено тело отставного генерал-майора внешней разведки, ветерана КГБ и СВР Льва Соцкова. По предварительной версии, 90-летний чекист застрелился из наградного пистолета. Перед смертью он тяжело болел и говорил родственникам, что устал жить, — передаёт "Коммерсантъ".

По данным специализируюшегося на криминальных новостях телеграм-канала 112, генерал оставил предсмертную записку, в которой сообщил, что пистолет, из которого он застрелился, "реликвия боёв на Халхин-Голе", подаренная ему во время службы в Монголии в 1989 году.

Отставной генерал 30 марта 1932 года в Ленинграде. Окончил факультет международных отношений МГИМО. С 1959 года более 40 лет проработал в зарубежных и центральном аппаратах внешней разведки, сообщила пресс-служба СВР. Чем он там занимался — неизвестно.

После окончания карьеры Соцков публиковал работы по рассекреченным архивам службы, был автором сборников рассекреченных документов. Были ли у него награды — не сообщается. В 2006 году он стал лауреатом премии Службы внешней разведки в области литературы и искусства.