В Москве задержали участницу перфоманса против войны

Днём 30 мая сотрудники ДПС задержали активистку Наталью Перову. Вчера она участвовала в перфомансе у здания российского МИДа. О задержании рассказал её друг, сама Перова сообщила об этом правозащитному центру "ОВД-Инфо".

По словам друга Перовой, машину девушки остановили сотрудники ДПС. По неназванным причинам Наталью задержали и увезли в ОВД "Марьина роща". Судя по фотографии, которую вероятно сделала Перова из полицейского автомобиля, на его лобовом стекле наклеено изображение георгиевской ленты в форме буквы Z и хэштегом "Своих не бросаем".

Накануне, 29 мая, Наталья Перова и Людмила Анненкова провели антивоенную акцию "Нам не отмыться от крови". Девушки надели белые платья, запачкали их кроваво-красной краской и вышли к зданию российского министерства иностранных дел в Москве.