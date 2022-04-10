В Можайске против облившего краской букву Z возбуждено уголовное дело  

В городе Можайск Московской области полиция возбудила уголовное дело о вандализме против 38-летнего местного жителя, облившего краской уличный баннер с буквой Z, которая стала символом поддержки вооружённого вторжения российских войск в Украину. Мужчина, имя которого не сообщается, задержан.

Отмечается, что баннер с буквой Z был размещён на фасаде Можайского культурно-досугового центра, и что это инициатива администрации учреждения.

​Максимальное наказание по статье УК РФ "Вандализм" - до 3 лет лишения свободы.