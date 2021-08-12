В Мурманске почтили память погибших на подлодке "Курск" моряков

В Мурманской области почтили память подводников, которые погибли 21 год назад на подлодке "Курск". Об этом сообщает Север.Реалии.

Главные траурные мероприятия состоялись в закрытом гарнизоне Видяево, где базировалась подводная лодка. Открытый траурный митинг и заупокойная лития прошли в Мурманске возле мемориала морякам-подводникам, погибшим в мирное время, где установлена рубка "Курска".

На акции памяти выступил духовой оркестр Северного флота. Ведущие, открывая мероприятия, сказали, что катастрофа "Курска" стала "поворотной вехой на пути возрождения военно-морского флота". По их словам, ценой 118 жизней удалось остановить его развал и начать работу по восстановлению боеспособности.

12 августа 2000 года атомный подводный крейсер "Курск" участвовал в учениях в Баренцевом море. На борту находились 118 моряков. В районе манёвров были зафиксированы два подводных взрыва. После этого лодка перестала выходить на связь. "Курск" обнаружили 13 августа, однако вскрыть люк спасателям удалось только 21 августа. Спустя год лодку подняли на поверхность. Следствие установило, что взрыв произошел в торпедном отсеке из-за утечки перекиси водорода через микротрещину в корпусе одной из торпед. После взрыва остались в живых 23 моряка. Они отступили в девятый отсек, где погибли спустя сутки.

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