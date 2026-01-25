В Мурманске третий день перебои со светом, введён режим ЧС

В Мурманской области в воскресенье власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового отключения электричества. Об этом объявил губернатор Андрей Чибис. По его словам, режим ввели "в связи с затяжным характером аварии". Как отметил губернатор, власти теперь смогут привлекать дополнительную технику и материалы частных компаний.

Часть Мурманской области остаётся без электричества третьи сутки. Мурманское издание "СеверПост" сообщало, что 23 января без электричества остались часть Североморска, входящего в его состав посёлка Сафоново, посёлка Росляково - все эти населённые пункты связаны с Северным флотом. Также без света осталась часть самого Мурманска. Организация "Россети Северо-Запад" объяснила отключения падением опор четырёх ЛЭП из-за снегопада и шквалистого ветра.

24 января Чибис объявил о восстановлении электроснабжения во всех котельных, а к вечеру того же дня, по утверждению "Россетей", электроснабжение оставалось "ограничено" у 10% жителей Мурманска. Однако, судя по сообщению губернатора, к утру 25 января полностью вернуть свет так и не удалось. Напротив, власти города с утра опубликовали новый список домов, где будет отключён свет. В Мурманске появились пункты обогрева, где можно зарядить телефоны, получить кипяток и разогреть пищу.