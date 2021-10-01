В Мурманске в здание правительства области бросили "коктейль Молотова"

Неизвестный в ночь на 1 августа бросил две бутылки с горючей смесью в двери здания правительства Мурманской области в ночь на 1 октября, в результате чего возник пожар. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство информационной политики региона.

О пожаре сообщает также Mash и Север.Реалии. По предварительным данным, в результате возникшего пожара пострадал охранник.

Видеозапись, сделанная, как утверждается, с места событий, показывает, как неизвестный достает и бросает в дверь здания правительства предмет, после чего начинается пожар. Опубликовано также видео с последствиями поджога.

На месте происшествия видно, что от огня пострадал вход во второй подъезд здания, где расположены кабинет губернатора области, его заместителей, большой и малый зал заседаний. Видны следы огня на деревянных дверях, на крыльце остались осколки стеклянной емкости, в воздухе чувствуется резкий химический запах, передаёт "Интерфакс".

В Росгвардии агентству сообщили, что ищут поджигателя. Каких-либо комментариев МВД или Следственного комитета пока нет, неясно, возбуждено ли уголовное дело.

Накануне в Мурманске прошли выборы мэра, однако предложенный кандидат от "Единой России" не набрал необходимого числа голосов депутатов горсовета.