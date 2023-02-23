В мурманский военкомат бросили бутылку с зажигательной смесью

В Мурманске в ночь на 23 февраля попытались поджечь здание военкомата. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание "Северпост", позднее информацию подтвердили в региональном МЧС.
Сообщение в пожарную часть поступило около 04:45. В окно метнули бутылку с зажигательной смесью, говорится в телеграм-канале "Мурманск Дтп Чп". Обгорела только оконная рама площадью около половины квадратного метра.
С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ней мобилизации, в разных городах России участились атаки на здания военкоматов и администраций. Известно как минимум о сорока подобных случаях, в нескольких регионах были возбуждены уголовные дела, напоминает Север.Реалии.
- В Черняховске в Калининградской области полиция задержала жителя, которого подозревают в поджоге таблички на местном военкомате. В Череповце суд приговорил двух несовершеннолетних жителей города к полутора годам условно каждого за попытку поджечь военкомат. В Петербурге в поджоге военкомата обвиняется Максим Асриян, он арестован и внесен в список террористов и экстремистов. В Петрозаводске жительница пыталась поджечь отдел полиции с помощью коктейля Молотова. Предположительно, ее убедил это сделать мошенник, представившийся сотрудником Центробанка и обещавший списать долги по кредитам.
- В Генштабе РФ заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.
- 31 января в Ханты-Мансийском автономном округе Владислава Борисенко приговорили к 12 годам колонии за поджог военкомата, преступление квалифицировали как теракт. Это первый в России подобный приговор.
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