В мурманский военкомат бросили бутылку с зажигательной смесью

В Мурманске в ночь на 23 февраля попытались поджечь здание военкомата. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание "Северпост", позднее информацию подтвердили в региональном МЧС.

Сообщение в пожарную часть поступило около 04:45. В окно метнули бутылку с зажигательной смесью, говорится в телеграм-канале "Мурманск Дтп Чп". Обгорела только оконная рама площадью около половины квадратного метра.

С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ней мобилизации, в разных городах России участились атаки на здания военкоматов и администраций. Известно как минимум о сорока подобных случаях, в нескольких регионах были возбуждены уголовные дела, напоминает Север.Реалии.