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В Мурманской области погибли два участника забега "Хибины"

Вид на горный массив Хибины в Мурманской области, 2 мая 2021 года
Вид на горный массив Хибины в Мурманской области, 2 мая 2021 года

В Мурманской области во время забега "Хибины" погибли два человека, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели. Причины произошедшего будут тщательно расследованы", – написал он в своем телеграм-канале.

По данным местного управления СК, погибли жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения. Возбуждено угловное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Еще два человека, по данным телеграм-канала SHOT, пострадали.

Как пишет телеграм-канал Mash, по предварительным данным, причиной гибели спортсменов могло стать переохлаждение. Утверждается, что из-за плохого прогноза погоды и рекомендации МЧС организаторы мероприятия хотели его отменить, но в последний момент забег решили все же провести.

  • Хибины – это горный массив в Мурманской области, популярное место для занятий спортом и туризмом.


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