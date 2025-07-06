В Мурманской области погибли два участника забега "Хибины"

В Мурманской области во время забега "Хибины" погибли два человека, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

"Мероприятие организовано частной компанией. На месте работают спасатели. Причины произошедшего будут тщательно расследованы", – написал он в своем телеграм-канале.

По данным местного управления СК, погибли жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения. Возбуждено угловное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Еще два человека, по данным телеграм-канала SHOT, пострадали.

Как пишет телеграм-канал Mash, по предварительным данным, причиной гибели спортсменов могло стать переохлаждение. Утверждается, что из-за плохого прогноза погоды и рекомендации МЧС организаторы мероприятия хотели его отменить, но в последний момент забег решили все же провести.