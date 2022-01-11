В Мюнхене умер писатель Борис Хазанов. Ему было 93 года

В Мюнхене 11 января умер прозаик, эссеист, переводчик, врач Борис Хазанов. 16 января ему бы исполнилось 94 года.

Борис Хазанов (настоящее имя Геннадий Файбусович) родился в 1928 году в Ленинграде. Учился на классическом отделении филологического факультета Московского государственного университета. В 1949 году, на пятом курсе, был арестован по обвинению в антисоветской агитации. Он вышел на свободу в 1955 году.

Окончил Калининский медицинский институт, 15 лет работал врачом в деревенских и московских клиниках, затем редактором в журнале "Химия и жизнь", печатал под псевдонимом Геннадий Шингарёв научно-популярные книги для школьников, жизнеописание Исаака Ньютона, переводил письма Лейбница. Параллельно проза Хазанова выходила в самиздате и печаталась за границей.

В 1982 году под давлением со стороны КГБ писатель эмигрировал в Германию и поселился в Мюнхене. Был одним из соучредителей и издателей русского журнала "Страна и мир". Перу Хазанова принадлежат романы "Антивремя", "Нагльфар в океане времен", повести "Час короля", "Я Воскресение и Жизнь" и многочисленные эссе по истории, культуре и политике. Произведения Бориса Хазанова переведены на ряд европейских языков, он лауреат нескольких литературных премий.

В течение ряда лет Борис Хазанов сотрудничал с Радио Свобода, был автором культурных программ.

Борис Хазанов рассказывает в программе "Продолжительность жизни " Михаилу Соколову о своей молодости:

https://www.svoboda.org/a/24089896.html

И о годах в послевоенном ГУЛаге:

https://www.svoboda.org/a/16796608.html