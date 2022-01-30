В Н.Новгороде появились плакаты с оскорблениями Игоря Каляпина

В Нижнем Новгороде на дверях подъезда и квартиры 84-летней матери правозащитника Игоря Каляпина неизвестные оставили плакаты с оскорбительными надписями.

Правозащитник опубликовал в фейсбуке фотографии плакатов и скриншот с камеры видеонаблюдения, на которой виден оставивший их человек – его лицо практически полностью закрыто черной медицинской маской. На плакатах написано: "Игорь Каляпин защищает террористов! Позор иностранному агенту", "Игорь Каляпин иностранный агент! Продал Отечество за гранты США и Германии".

В комментарии для Кавказ.Реалии основатель "Комитета против пыток" (включён в реестр "иностранных агентов") и член президентского совета по правам человека связал произошедшее со своими заявлениями по поводу недавнего задержания Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева. Мусаева была вывезена в Чечню и сейчас - по утверждениям чеченских властей - отбывает административный арест.

"Однозначно можно связывать только с этой историей. У меня никаких других конфликтов нет. Местные, нижегородские, знают, что я в "Комитете против пыток" уже четыре месяца не работаю. Однозначно оттуда [из Чечни] "прилетело" в связи с моими комментариями этого дела, в связи с моими усилиями каким-то образом повлиять на чеченских силовиков и добиться освобождения Мусаевой", – заявил Каляпин в беседе с Кавказ.Реалии.

"Можно было бы подумать, что это не очень умные детишки хулиганят... Но видеокамеры зафиксировали лица людей, отнюдь не тинейджерского возраста. Я так понимаю, что дело [главы Чечни Рамзана] Кадырова, воюющего с матерями, живет и побеждает", – прокомментировал Игорь Каляпин надписи на плакатах.

В разговоре с Кавказ.Реалии правозащитник уточнил, что плакаты поздно вечером 29 января заметили его дочь и зять. Они намерены подать заявление в полицию.