В Н.Новгороде появились плакаты с оскорблениями Игоря Каляпина

В Нижнем Новгороде на дверях подъезда и квартиры 84-летней матери правозащитника Игоря Каляпина неизвестные оставили плакаты с оскорбительными надписями.
Правозащитник опубликовал в фейсбуке фотографии плакатов и скриншот с камеры видеонаблюдения, на которой виден оставивший их человек – его лицо практически полностью закрыто черной медицинской маской. На плакатах написано: "Игорь Каляпин защищает террористов! Позор иностранному агенту", "Игорь Каляпин иностранный агент! Продал Отечество за гранты США и Германии".
В комментарии для Кавказ.Реалии основатель "Комитета против пыток" (включён в реестр "иностранных агентов") и член президентского совета по правам человека связал произошедшее со своими заявлениями по поводу недавнего задержания Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева. Мусаева была вывезена в Чечню и сейчас - по утверждениям чеченских властей - отбывает административный арест.
"Однозначно можно связывать только с этой историей. У меня никаких других конфликтов нет. Местные, нижегородские, знают, что я в "Комитете против пыток" уже четыре месяца не работаю. Однозначно оттуда [из Чечни] "прилетело" в связи с моими комментариями этого дела, в связи с моими усилиями каким-то образом повлиять на чеченских силовиков и добиться освобождения Мусаевой", – заявил Каляпин в беседе с Кавказ.Реалии.
"Можно было бы подумать, что это не очень умные детишки хулиганят... Но видеокамеры зафиксировали лица людей, отнюдь не тинейджерского возраста. Я так понимаю, что дело [главы Чечни Рамзана] Кадырова, воюющего с матерями, живет и побеждает", – прокомментировал Игорь Каляпин надписи на плакатах.
В разговоре с Кавказ.Реалии правозащитник уточнил, что плакаты поздно вечером 29 января заметили его дочь и зять. Они намерены подать заявление в полицию.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву. Позднее министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
- С момента похищения достоверной независимой информации о судьбе и состоянии здоровья больной инсулинозависимым диабетом Заремы Мусаевой нет. К ней под разными предлогами ни разу допустили адвокатов.
- Игорь Каляпин ответил на призыв чеченского омбудсмена Мансура Солтаева возбудить против него уголовное дело. В колонке на "Эхе Москвы" правозащитник назвал слова чиновника "доносом, лживым по сути и чудовищно безграмотным по форме".
- Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее призвал задержать "пособников террористов" Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Они, по словам главы Чечни, зарабатывают на чеченцах, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". В ответ Каляпин сравнил поведение Кадырова с пятилетним ребенком.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.