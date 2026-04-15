В начале войны Путин разрешил отправлять людей в СИЗО без суда

В марте 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, президент России Владимир Путин подписал документ, который позволяет сотрудникам правоохранительных органов лишать людей свободы и отправлять в изолятор без возбуждения уголовного дела и решения суда. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел" со ссылкой на документы Следственного комитета.

В Следственный комитет поступила жалоба на одно из таких задержаний, в которой говорится, что гражданина России поместили в изолятор без возбуждения уголовного дела на основании "решения Президента Российской Федерации от 08.03.2022 об организации приема и размещения лиц, оказывающих противодействие СВО". Согласно этому "решению", сотрудники военно-следственных органов, ФСБ, МВД и ФСО вправе отправлять лиц, противодействующих "СВО" ("специальная военная операция" - официальный термин для обозначения войны в Украине) в учреждения, функционирующие в режиме следственных изоляторов (СИЗО).

Следственный комитет отклонил жалобу, сославшись помимо решения президента на "временную инструкцию", которая регламентирует правила содержания в СИЗО. Ни "решение" (неясно, как оно оформлено юридически), ни временная инструкция не опубликованы в открытом доступе. Сам текст "решения" остаётся неизвестным.

"Первый отдел" отмечает, что отправка гражданина в изолятор без решения суда нарушает статью 22 Конституции России, согласно которой нельзя лишить человека свободы кроме как по решению суда.

За годы войны неоднократно сообщалось о том, что, в частности, украинских пленных или гражданских лиц, задержанных на оккупированных территориях, содержат в российских СИЗО или подобных учреждениях без возбуждения против них уголовных дел и без решения суда, зачастую также без связи с адвокатами и близкими. Из документа, который цитирует "Первый отдел", следует, что такая практика по решению Путина может применяться и в отношении граждан России, которые по мнению властей "противодействуют" войне.