В Нальчике двое убитых в перестрелке с сотрудниками силовых ведомств

В части Нальчика и Черекском районе Кабардино-Балкарии утром в четверг был введён режим контртеррористической операции. Сотрудники ФСБ, как утверждается, получили данные о "местонахождении вооружённых лиц, причастных к террористической деятельности" в садовом товариществе в пригороде Нальчика. Утверждается, что они открыли огонь в ответ на предложение сдаться.

Впоследствии в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ходе операции были убиты два человека, которые "планировали теракты и диверсии". В сообщении говорится, что среди сотрудников силовых структур и гражданских лиц никто не ранен. Также не сообщается, был ли кто-либо задержан.

В сообщении не говорится, могли ли иметь убитые какое-либо отношение к недавнему теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле". Подробности о них не известны.