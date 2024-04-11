В Нальчике двое убитых в перестрелке с сотрудниками силовых ведомств

В части Нальчика и Черекском районе Кабардино-Балкарии утром в четверг был введён режим контртеррористической операции. Сотрудники ФСБ, как утверждается, получили данные о "местонахождении вооружённых лиц, причастных к террористической деятельности" в садовом товариществе в пригороде Нальчика. Утверждается, что они открыли огонь в ответ на предложение сдаться.
Впоследствии в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ходе операции были убиты два человека, которые "планировали теракты и диверсии". В сообщении говорится, что среди сотрудников силовых структур и гражданских лиц никто не ранен. Также не сообщается, был ли кто-либо задержан.
В сообщении не говорится, могли ли иметь убитые какое-либо отношение к недавнему теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле". Подробности о них не известны.
- 31 марта режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске после того, как подозреваемые в террористической деятельности заблокировались от спецназа в нескольких квартирах. Сообщалось о задержании трёх человек.
- В начале в Ингушетии сотрудники ФСБ заблокировали неизвестных на четвертом этаже многоквартирного дома, жителей перед этим разместили в ближайшей школе. Судя по опубликованным кадрам, по дому стреляли из гранатометов. Были убиты шесть человек. По версии Национального антитеррористического комитета, они были сторонниками признанной террористической организации "Исламское государство".