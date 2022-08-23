В Ненецком округе ввели режим ЧС из-за обмеления реки Печоры

Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации. В соседней Республике Коми обмелела река Печора – люди не могут вернуться в НАО.

Из-за обмеления нескольких участков Печоры движение паромов между регионами затруднено. "Прогноз пока неблагоприятный. Люди возвращаются из отпусков и не могут добраться до Нарьян-Мара", – пояснил Бездудный введение ЧС в регионе.

Бездудный также пообещал тем, кто "застрял" в Республике Коми, организовать проезд по строящейся дороге Нарьян-Мар – Усинск в сопровождении ГИБДД и спасателей. Официально трасса в эксплуатацию ещё не введена. Кроме того, людям предложат вывозные рейсы из Сыктывкара и Москвы.

Как уточняют Север.Реалии, движение паромов из Коми по Печоре было приостановлено несколько дней назад. Тогда администрация НАО сообщала, что уровень воды в реке упал до неблагоприятной отметки – 37 сантиметров. Из-за отсутствия дождей и высокой температуры воздуха река продолжит мелеть дальше.