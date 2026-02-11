В НАТО объявили о запуске инициативы "Арктический страж"

Североатлантический союз увеличивает своё военное присутствие в Арктическом регионе, в том числе в связи с опасениями относительно безопасности Гренландии. Об этом сообщил командующий союзными войсками НАТО в Европе, американский генерал Алексис Гринкевич.

В заявлении говорится о запуске инициативы "Арктический страж" и отмечается, что её цель - защита членов союза и поддержка стабильности в одном из наиболее важных со стратегической и экологической точки зрения регионов мира.

В заявлении ничего не сказано о споре относительно статуса Гренландии, который разгорелся в последние недели между союзниками в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о стремлении установить контроль над островом, который является автономной территорией в составе Дании.

После встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в январе Трамп сообщил о выработке общей стратегии обеспечения безопасности в Гренландии и Арктике в целом. С того времени Трамп прямо не возвращался к теме возможной передачи Гренландии под контроль США. При этом подробности договорённостей официально не объявлялись. По ряду сообщений, речь идёт в том числе о наращивании военного присутствия США в регионе и особых правах Соедиённых Штатов при разработке природных ресурсов Гренландии.





Трамп обосновывал претензии на Гренландию возможной угрозой со стороны Китая и России. Союзники по НАТО, отвергая возможность передачи острова США, в целом соглашались с Трампом в том, что необходимо укрепить безопасность в регионе, чтобы в частности Россия не получила стратегического преимущества.

В чём конкретно будет заключаться реализация инициативы "Арктический страж", пока не сообщается. В заявлении упоминаются учения под эгидой Вооружённых сил Дании и Норвегии, а также то, что руководить операцией будет совместное командование НАТО в Норфолке.



