В нефтепромышленной зоне Фуджейры - пожар после атаки БПЛА

В нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра (ОАЭ) 3 марта после атаки предположительно иранского беспилотника произошёл пожар.

"Соответствующие органы эмирата Фуджейра отреагировали на пожар, вспыхнувший сегодня утром в нефтепромышленной зоне", – говорится в сообщении медиа-офиса эмирата.

Причиной пожара стали, как сообщается, обломки сбитого системой ПВО беспилотника. По данным властей, никто не пострадал. Утверждается, что пожар локализован, а работа в этом районе возобновлена.

Bloomberg пишет, что ранее в этом районе был зафиксирован еще один пожар, а 2 марта была приостановлена работа нефтеперерабатывающего завода и крупного терминала хранения нефти.

Фуджейра – важнейший порт бункеровки и один из крупнейших центров хранения и торговли нефтью на Ближнем Востоке. Как отмечает агентство, благодаря своему расположению за пределами Ормузского пролива, порт служит важным альтернативным экспортным маршрутом и имеет стратегическое значение для ОАЭ.

В Минобороны ОАЭ заявили, что силы ПВО с 28 февраля, когда началась операция Израиля и США против Ирана и удары Ирана по странам региона, обнаружили 812 иранских беспилотников, из них 755 были перехвачены, 57 упали на территорию страны. Кроме того, было обнаружено и уничтожено восемь крылатых ракет. В результате иранских атак, по данным ведомства, погибли 3 человека, еще 68 получили лёгкие ранения.

Израиль и США начали операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран стал обстреливать не только Израиль, но и другие страны. В частности, иранские военные атаковали терминал QatarEnergy и нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии. QatarEnergy после атаки приостановила производство не только сжиженного природного газа (СПГ), но и других продуктов, включая полимеры и метанол.