В Непале из-за ливня погибли десятки человек

Из-за проливных дождей в Непале, которые вызвали оползни и наводнения, погибли как минимум 47 человек, пишет агентство Reuters.

В восточном горном районе Иллам несколько деревень были смыты оползнями, на юго-востоке страны уровень воды в реке Коси превысил опасную отметку. В Катманду несколько рек затопили дороги и множество домов, отрезав столицу.

По словам синоптиков, дожди в Гималаях, вероятно, будут идти до понедельника. Власти в свою очередь заявили, что принимают меры, чтобы помочь пострадавшим от стихийного бедствия.

Ежегодно сотни людей погибают в результате оползней и наводнений, которые случаются в горных районах Непала в сезон муссонов. В прошлом году из-за непогоды в начале октября погибли 224 человека, еще 158 получили ранения.