Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Непале из-за ливня погибли десятки человек

Катманду, Непал, 4 октября 2025 года
Катманду, Непал, 4 октября 2025 года
Слушать
54 сек.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Из-за проливных дождей в Непале, которые вызвали оползни и наводнения, погибли как минимум 47 человек, пишет агентство Reuters.

В восточном горном районе Иллам несколько деревень были смыты оползнями, на юго-востоке страны уровень воды в реке Коси превысил опасную отметку. В Катманду несколько рек затопили дороги и множество домов, отрезав столицу.

Мужчина с сумкой в руках пробирается по затопленной улице в Катманду, Непал, 4 октября 2025 года
Мужчина с сумкой в руках пробирается по затопленной улице в Катманду, Непал, 4 октября 2025 года

По словам синоптиков, дожди в Гималаях, вероятно, будут идти до понедельника. Власти в свою очередь заявили, что принимают меры, чтобы помочь пострадавшим от стихийного бедствия.

Женщина в плаще пробирается по затопленной улице в Катманду, Непал, 4 октября 2025 года
Женщина в плаще пробирается по затопленной улице в Катманду, Непал, 4 октября 2025 года

Ежегодно сотни людей погибают в результате оползней и наводнений, которые случаются в горных районах Непала в сезон муссонов. В прошлом году из-за непогоды в начале октября погибли 224 человека, еще 158 получили ранения.


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG