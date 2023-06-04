В нескольких городах Германии прошли акции в поддержку Навального

4 июня в разных городах Германии прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Выступить в день рождения Навального в рамках всемирной акции призвали активисты фонда #FreeNavalny в Германии. Организаторы написали в своём телеграм-канале: "Мы благодарны каждому, кто примет участие. И особенно тем, кто решится выйти на улицу в России". Они также подчеркнули свою готовность обеспечить юридическую поддержку и оплатить штрафы "всем, кто будет в этом нуждаться".

Главные германские акции прошли в Берлине, Мюнхене, Дюссельдорфе и Гамбурге. Кроме того, митинги под лозунгом "Свободу Навальному!" были проведены в Нюрнберге, Ганновере, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте и Саарбрюкене.

На акцию в Берлине, которая прошла перед Бранденбургскими воротами в непосредственной близости от посольства Российской Федерации, собралось около ста человек. Перед ними выступили пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, а также юрист штабов Навального, правозащитник Михаил Уваров, экс-сотрудник штаба Навального в Томске Андрей Фатеев и координатор кампании #FreeNavalny в Германии Евгений Насыров. Собравшиеся хором скандировали "Свободу Навальному!".

Как рассказала Радио Свобода председатель правления НКО Free Russians Янина Сартисон, в Мюнхене на акцию, приуроченную к дню рождения Навального, несмотря на отпуска и на то, что люди на выходные уезжают из города, пришло около 120 человек. Основной темой митинга было требование освободить всех российских политзаключенных. Сартисон считает, что русскоязычная диаспора должна активно высказывать свое мнение в рамках свобод, которые предоставляются демократическим обществом, обращаясь как к гражданам Германии, так и, косвенно к гражданам России. "Мы, россияне, выходим в Европе на митинги как представители диаспор для того, чтобы рассказать гражданам Германии что происходит в России на самом деле, из первых уст. Как так получилось, что Россия превратилась в тоталитарное государство на наших практически глазах, несмотря на то, что демократические декорации были очень красивыми. Мы считаем что это очень важно", – заявляет Янина Сартисон.

Председатель правления НКО Freies Russland NRW Юрий Никитин рассказал Радио Свобода, что на акцию в Дюссельдорфе вышли около сотни человек, а это для летней Германии немало. Люди держали плакаты с призывом освободить Навального, прекратить войну и привлечь российского президента Владимира Путина к ответственности.