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В нескольких районах Москвы развёрнуты комплексы ПВО 

 Российский зенитный ракетный комплекс С-400

В нескольких районах Москвы развёрнуты комплексы противовоздушной обороны, сообщает издание The Village, а также телеграм-каналы SOTA и "ЧТД".

В качестве подтверждения СМИ публикуют фотографии размещённой военной техники, сделанные местными жителями. Так, на одной из них видны зенитные ракетные комплексы С-400, стоящие на Опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии. Ещё одна батарея этих комплексов размещена между парками "Сокольники" и "Лосиный остров", при этом вплотную к жилым домам. Телеграм-канал ЧТД со ссылкой на свои источники сообщает, что С-400 может прикрывать военный аэродром, расположенный в подмосковном Щёлкове.

Также сообщается о появившейся военной технике в Коптеве и в районе Рублёво-Успенского шоссе.

Власти Москвы и Минобороны ничего не сообщали о развёртывании комплексов ПВО в столице. Появившуюся в СМИ информацию никто из официальных лиц пока не комментировал.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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