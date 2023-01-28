В городах нескольких регионов России прекратили оформлять заграничные паспорта, которые действительны в течение десяти лет. Об этом написали несколько региональных изданий, обратила внимание "Медуза".

В управлениях МВД в Тверской и Оренбургской областях местным СМИ подтвердили, что выдача десятилетних паспортов прекращена. В обоих случаях в полиции ссылаются на сообщение "Госзнака" о "технических причинах" остановки выпуска документов. Аналогичная ситуация в Амурской области, где местному жителю также сообщили о приостановке выдачи паспортов с действием в течение 10 лет, пишет SOTA.

В ведомстве пообещали возобновить их изготовление во второй половине марта. Но в МВД Чувашии, как отмечает "Сирена", заявили, что сроки изготовления паспортов увеличены на "неопределенный срок".

Летом 2022 года выдачу загранпаспортов нового образца приостанавливали в российских посольствах нескольких стран. Тогда власти тоже объясняли это "техническими причинами". В МИД России говорили, что выдачу прекратили "в связи необходимостью переформатирования электронного носителя". "Известия" тогда со ссылкой на источники в IT-сфере сообщали, что приостановка может объясняться дефицитом чипов, необходимых для выпуска этих документов.

В 2022 году с января по октябрь россиянам было выдано почти 4,35 млн загранпаспортов – на треть больше этого же периода 2021 года, писал РБК. В марте – после начала военного вторжения России в Украину – произошел самый сильный за первое полугодие 2022 года прирост по получению загранпаспортов: их выдали на 36% больше, чем в феврале.