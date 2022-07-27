В нескольких регионах России закончилась вакцина "Спутник Лайт"

Российская однокомпанентная вакцина от COVID-19 "Спутник Лайт" больше недоступна для ревакцинации в нескольких регионах России. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Сделать бустерную прививку медработники предлагают первым компонентом вакцины "Спутник V", который, по их словам, идентичен по составу.
"Спутник Лайт" закончился в Саратовской, Амурской, Иркутской, Ульяновской областях, в Бурятии, Хабаровском крае и аннексированном Крыму. Препарат также больше не предлагают для ревакцинации в Москве и Санкт-Петербурге. В администрации Курской области журналистам сообщили, что только в нескольких медучреждениях остались "минимальные остатки "Спутник Лайт".
Опрошенные "Коммерсант" эксперты заявили, что необходимость в "Спутник Лайт" отпала из-за того, что удалось наладить массовое производство второго компонента "Спутник V". Год назад его выпускали в значительно меньшем количестве из-за сложности технологии.
"Спутник Лайт" - это единственная зарегистрированная в России вакцина от коронавируса нового типа, которая требует только один укол для вакцинации. Минздрав утверждал, что она будет использоваться только для ревакцинации.
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