В Нидерландах покончила с собой ЛГБТ-беженка из России

В Нидерландах покончила жизнь самоубийством Антонина Бабкина — трансгендерная женщина из России, попросившая убежища в Европе. Ранее она жаловалась на отсутствие необходимой медицинской помощи. Организация LGBT World Beside, сообщившая о смерти Бабкиной, заявила, что это уже пятый суицид среди российских ЛГБТ-беженцев в Нидерландах за год.

Москвичка Антонина Бабкина, ранее Антон Бабкин, начала трансгендерный переход в 2019 году. В 2022 году она уехала из России и запросила убежища в Нидерландах. В своём телеграм-канале Бабкина жаловалась, что в лагере для беженцев ей не предоставляют медицинскую помощь, несмотря на выраженные симптомы депрессии. Назначения антидепрессантов она пыталась добиваться с помощью голодовки и через суд, но безрезультатно, уточняет издание "Вот так".

О плохих условиях в лагерях для беженцев в Нидерландах неоднократно сообщали правозащитные организации. Им отказывают в необходимой медицинской и социальной помощи, в убежище нередко отказывают, несмотря на наличие угрозы жизни на родине. Это касается не только ЛГБТ+, но и других просителей убежища. Российское "Движение сознательных отказчиков" обращалось к правительству Нидерландов с требованием обратить внимание на случаи самоубийств в лагерях.