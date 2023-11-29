В Нидерландах после выборов пока нет ясности с будущей коалицией

В Нидерландах крайне правая "Партия свободы" Герта Вилдерса, уверенно выигравшая 37 мест на недавних выборах, сталкивается с трудностями при формировании коалиционного правительства. Вилдерсу нужна поддержка 76 депутатов для создания рабочего большинства в 150-местном парламенте, сообщает канал France24 co ссылкой на AFP.

Наиболее предпочтительной для него стала бы коалиция с Партией фермеров (7 мест), с Новой Социальной партией (20 мест) и ныне правящей праволиберальной Народной партией за свободу и демократию (VVD) во главе с нынешним премьер-министром Марком Рютте.

За раскладом политических сил в Нидерландах внимательно следят в Брюсселе, учитывая антиисламскую, антииммигрантскую и антиевропейскую позицию Герта Вилдерса. Он также призывает к прекращению поставок оружия Украине.

Правящие либералы Марка Рютте уже отвергли вероятность участия в новом коалиционном правительстве.

Если Вилдерсу не удастся создать кабинет, возможны и другие варианты, однако их затрудняют большие противоречия между правыми и левыми силами. Переговоры о коалиции могут растянуться на длительное время.

"Партия свободы" Вилдерса придерживается евроскептических и националистических взглядов. Вилдерс, который в 2016 году публично назвал марокканцев "отбросами", в ходе предвыборной кампании пытался смягчить жёсткую позицию партии. Он обещал, что будет премьер-министром для всех голландцев.