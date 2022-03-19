В Николаеве после ракетного удара погибли десятки украинских военных

В городе Николаев на юге Украины в результате российского ракетного удара по казармам 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины погибли десятки военнослужащих. Об этом сообщает The New York Times и другие западные СМИ. Официального подтверждения украинской стороны о числе жертв нет.

В соцсетях появились фотографии с места удара, на которых видно, что строения, в которых находились военные в момент удара в ночь на пятницу, практически полностью разрушены. Продолжается поиск людей под завалами. В субботу один человек был обнаружен живым.

Высокопоставленный украинский военный на условиях анонимности подтвердил NYT гибель около 40 военнослужащих, однако число жертв может быть большим. Удар по Николаеву оценивается как один из наиболее смертоносных с начала российского вторжения в Украину - наряду с недавним ударом крылатыми ракетами по Яворовскому полигону во Львовской области, в результате которого погибли десятки людей.

В первые дни боевых действий российские войска приблизились к Николаеву, однако затем, как утверждается, были отброшены от города, так, что теперь он вне зоны действия артиллерии. Однако ракетные удары наносятся с большого расстояния, в том числе из акватории Чёрного моря или с территории России.

Российское Минобороны утверждает, что российские войска в Украине наносят удары только по военным объектам. Однако есть многочисленные свидетельства ударов по жилым домам и гражданским объектам. Компания Maxar в субботу опубликовала снимок мариупольского драмтеатра, разрушенного предположительно российским авиаударом 16 марта. В бомбоубежище под сценой театра прятались от обстрелов и бомбежек сотни людей. Сколько из них оставались там на момент удара и скольким удалось выжить, по-прежнему неизвестно. Рядом с театром люди сделали крупную надпись "ДЕТИ" для российских пилотов, но это не помогло. Российская сторона отрицает факт авиаудара и утверждает, что в театре был штаб обороняющего город батальона "Азов", который якобы и подорвал театр; никаких доказательств этого нет.