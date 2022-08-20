В Николаевской области ракета попала в многоэтажный дом

20 августа российские войска обстреляли город Вознесенск, ракета попала в многоэтажный дом. Об этом сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким.

На данный момент известно о 12 пострадавших. Депутат Артем Черноморов сообщил, что двое детей были доставлены в Николаевскую областную детскую больницу.

В результате обстрела были повреждены два подъезда, а также расположенные рядом частные дома и стоявшие у дома машины. В областной прокуратуре подчеркивают, что на этой территории не было каких-либо военных объектов.

"Российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом, здание практически разрушено. На месте работают наши отважные спасатели и полиция. Медицинские работники оказывают помощь раненым. Также пострадали дома рядом с многоэтажкой и машины", – заявил Черноморов.

Минобороны России обстрел пока не комментировало.