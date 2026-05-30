В Нижегородской области создали министерство для защиты от дронов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о создании в структуре регионального правительства министерства защиты объектов. Новое ведомство будет отвечать за безопасность критической инфраструктуры и защиту региона от атак беспилотников, говорится в документе.

По словам Никитина, министерство займётся "защитой неба над регионом", а также объектов коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей ударов дронов. Ведомство войдет в единый блок с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Украинские беспилотники уже неоднократно атаковали объекты на территории Нижегородской области, включая нефтеперерабатывающий завод в Кстове и предприятия в Дзержинске. 28 мая дрон повредил крышу здания областного суда в центре Нижнего Новгорода.

Одновременно в приграничной Белгородской области власти начали постепенно отменять некоторые ограничения, введённые ранее из-за угрозы атак.

Новый глава региона Александр Шуваев сообщил, что с 30 мая в Белгороде вновь включат городское освещение и восстановят стабильную работу мобильного интернета. Решения по другим муниципалитетам будут приниматься с учётом оперативной обстановки, сообщил Шуваев.

Белгородскую область с 2021 года и до недавнего времени возглавлял Вячеслав Гладков.

45-летний Александр Шуваев до назначения исполняющим обязанности губернатора Белгородской области занимал пост вице-губернатора Иркутской области. Он участвовал в войне России против Украины.