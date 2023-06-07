В Нижегородской области установили памятник "имперИатрице" Екатерине 

В Нижегородской области в посёлке Васильсурск установили памятник Екатерине II, на котором слово "императрица" написано с орфографической ошибкой - с лишней буквой "и". Как сообщает телеграм-канал "ЧТД", "местные власти решили оправдаться тем, что монумент ещё не доделан".

Позже замглавы местной администрации Дмитрий Петухов заявил, что на время исправления памятник накроют тёмной тканью. Он добавил, что монумент был установлен не за счёт бюджетных средств, а потому ему непонятна "волна возмущения местных жителей". Кроме того, по словам Петухова, акт о приёме выполненных заказчиком работ ещё не был подписан, и ошибку на памятнике устранят к заранее оговорённому сроку - 17 августа. В этот день посёлку Васильсурск исполняется 500 лет.