В Нижнекамске ученик 7-го класса напал с ножом на уборщицу лицея

В Нижнекамске подросток утром 22 января напал с ножом на уборщицу в многопрофильном лицее № 37. Об этом сообщили телеграм-каналы "112", Baza и Shot. Позднее информацию подтвердил мэр города Радмир Беляев.

Нападавший – ученик седьмого класса этого лицея. "По предварительной информации, он взорвал три петарды, после чего напал на уборщицу и спрятался", – рассказал мэр.

По словам Беляева, подросток ранил женщину в руку, её жизни ничего не угрожает. Все учащиеся школы эвакуированы.

Впоследствии стало известно о задержали нападавшего. Baza пишет, что его зовут Данис. При задержании у него изъяли нож, маску и перчатки. "Перед нападением он вел себя как обычно – пришел на классный час, но потом куда-то пропал. Вероятно, мальчик пошел переодеваться и готовиться к преступлению", – пишет телеграм-канал со ссылкой на учеников.

16 декабря прошлого года ученик девятого класса Успенской школы Одинцовского района Подмосковья распылил перцовый баллончик в лицо охраннику, ударил его ножом, а затем напал на 10-летнего школьника из Таджикистана. В результате полученных ранений ребёнок умер. Нападавшего задержали.