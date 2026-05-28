В Нижнем Новгороде дрон повредил здание областного суда

В Нижнем Новгороде в результате атаки беспилотника повреждено здание областного суда. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, над регионом сбили несколько дронов. По предварительным данным, никто не постарадал.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на жителей Советского района города, в котором находится суд, пишет о взрывах и пролетавшем на низкой высоте дроне.



Минобороны России отчиталось о 62 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 28 мая над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской и Тамбовской областями, а также над аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря.

