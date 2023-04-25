В Нью-Йорке на 97-году жизни умер певец и активист Гарри Белафонте

На 97-году жизни в США скончался известный американский певец, борец за гражданские права и актер Гарри Белафонте. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщило издание The New York Times со ссылкой на личного представителя музыканта. Кен Саншайн назвал причиной смерти сердечную недостаточность. Артист умер в своём доме в Нью-Йорке.

Гарри Белафонте родился 1 марта 1927 года в Нью-Йорке. Его родителями были иммигранты из Вест-Индии. В 1950-х годах, когда расовая дискриминация проявлялась почти во всех сферах жизни американского общества, Белафонте сумел достичь феноменального успеха в шоу-бизнесе. Он оказал решающее влияние на подъём массовой волны популярности карибской музыки.

Белафонте - один из самых успешных чернокожих певцов в истории американской поп-музыки. Его третий диск, Calypso, вышедший в 1956 году и содержавший, в частности, два хита The Banana Boat Song и Jamaica Farewell достиг высоких позиций в чарте альбомов Billboard и продержался 31 неделю на вершине популярности.

Мировую известность ему принесли также хиты Island In The Sun, Mary's Boy Child.

В 1960-х годах он агитировал американских артистов участвовать в движения за равноправие цветного населения в США и во всем мире.

Гарри Белафонте был удостоен многочисленных наград, среди которых награды Центра Кеннеди в 1989 году и Национальной медали искусств в 1994 году, а также всех главных музыкальных премий в США - "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони", отмечает Би-би-си.