В Нью-Йорке совершено нападение на писателя Салмана Рушди

В Нью-Йорке совершено нападение на британского писателя Салмана Рушди. Неизвестный подбежал к Рушди с ножом, когда тот готовился начать свою лекцию. Подозреваемый нанёс писателю ножевые ранения. Его задержали. Рушди доставлен в больницу, о его состоянии пока не сообщается.

Салман Рушди родился в 1947 году в Индии. В Иране он считается святотатцем. Его роман "Сатанинские стихи" запрещен к печати. В 1989 году тогдашний верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую покарать писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.

Угроза жизни Рушди привела к тому, что Великобритания и Иран прервали дипломатические отношения в марте 1989 года и с тех пор Рушди вынужден жить под охраной полиции. Иран заявил, что не будет ни исполнять, ни отменять фетву, когда восстановил связи с Лондоном через девять лет, утверждая, что только Хомейни, который умер в 1989 году, имел право аннулировать её.

Салман Рушди - лауреат Букеровской премии за роман "Дети полуночи", литературной премии Коста, командор французского ордена искусств и литературы. В 2007 году королева Великобритании Елизавета II присвоила Рушди рыцарский титул за заслуги перед литературой. В своих книгах Рушди поднимает вопросы существования ислама в современном мире, самоидентификации мусульман и эмигрантов. С 2000 года Рушди живет в США.

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