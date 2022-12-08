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В Нью-Йорке предъявили обвинения украинскому политику Деркачу

Андрей Деркач

В среду в федеральном суде Бруклина в Нью-Йорке было официально обнародовано обвинение в отношении депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача. Его обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций, введённых против него в США в 2020 году по обвинению в содействии вмешательству России в президентские выборы в Соединённых Штатах.

ФБР и прокуратура США считают Деркача, известного публикацией записей телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом, ныне президентом США Джо Байденом, российским агентом влияния. Нынешнее обвинение связано с приобретением структурами, связанными с Деркачом, двух объектов недвижимости в Беверли-Хиллз в Калифорнии и сокрытием своей причастности к этим сделкам.

В обвинительном акте, обнародованном в среду в федеральном суде Бруклина, говорится, что, начиная с 2013 года Деркач использовал зарубежные счета в Латвии и Швейцарии, принадлежащие компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, для оплаты покупки и обслуживания недвижимости.

"Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку навредить нашей демократии, показало, что он готов, хочет и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей, — заявил прокурор по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис. - США не будут безопасным убежищем, где преступники, олигархи или лица, находящиеся под санкциями, могут скрывать свои доходы, полученные нечестным путем, или влиять на наши выборы", - приводит его слова "Голос Америки".

"Участвуя в подготовленной Россией кампании по дезинформации, направленной на подрыв американских институтов, Деркач одновременно вступил в сговор, чтобы обманным путем извлечь выгоду из западного образа жизни для себя и своей семьи в Соединённых Штатах", - заявил Майкл Дрисколл, помощник директора ФБР в Нью-Йорке.

Андрей Деркач, который сейчас находится на свободе, оказался под санкциями Министерства финансов США в сентябре 2020 года. Его обвинили во вмешательстве в выборы. Демократы в США утверждают, что его публикации записей разговоров Порошенко и Байдена, полученные, по их словам, незаконным путём, делались в интересах России и сторонников бывшего президента Дональда Трампа.

Ранее Деркач отрицал свою вину и заявлял, что его преследуют за разоблачение коррупции. В опубликованных им разговорах речь шла о поддержке Украины со стороны США, Порошенко и Байден обменивались комплиментами. Каких-либо свидетельство о коррупции или других незаконных действиях в них нет.

Деркач уже более двух десятилетий является депутатом Верховной Рады Украины,в последний раз он был избран в неё в 2019 году по одномандатному округу. В 2021 году Киев ввёл против него собственные санкции.

В случае признания виновным, Деркачу грозит в США до 30 лет лишения свободы.

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