В Нью-Йорке при пожаре погибли 19 человек, среди которых много детей

В Нью-Йорке жертвами пожара в жилом доме в районе Бронкс стали 19 человек, девять из них дети. Начальник городской пожарной службы назвал пожар одним из самых трагических событий, произошедших в городе за последние десятилетия.

Стефан Рингель, главный советник нью-йоркского мэра Эрика Адамса, подтвердил данные о жертвах. Другой представитель городской администрации, не представившийся корреспонденту агентства "Associated Press", подтвердил число детей, погибших в результате пожара.

Более 50 жильцов сгоревших и задымлённых квартир получили ожоги, ещё 13 находятся в критическом состоянии, сообщил Рингель. У большинства пострадавших - ожоги дыхательных органов.

По сообщению пожарного управления Нью-Йорка, около 200 пожарных занимались тушением огня и спасением жильцов 19-этажного многоквартирного дома. Погибшие или пострадавшие находились на каждом этаже с признаками сердечных приступов или дыхательного шока.

Пожар в нью-йоркском районе Бронк произошёл через несколько дней после крупного пожара в Филадельфии, в котором погибли 12 человек, восемь из которых - дети.