В Нью-Йорке умер бывший сенатор Джозеф Либерман, ему было 82

Джозеф Либерман, центрист, бывший сенатор от штата Коннектикут и бывший кандидат в вице-президенты от Демократической партии, умер в среду в Нью-Йорке из-за осложнений, вызванных падением. Ему было 82 года. Об этом сообщила радиостанция NPR.

Будучи кандидатом на пост вице-президента Эла Гора в 2000 году, Либерман стал первым американским евреем в президентском списке одной из двух основных партий. Четыре года он безуспешно пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии.

Либерман был центристом и потерпел поражение на предварительных выборах в Сенате Демократической партии в 2006 году в своем родном штате, но, несмотря на это, выиграл переизбрание, баллотируясь как независимый кандидат.

В 2008 году он поддержал кандидатуру республиканца Джона Маккейна на пост президента (Маккейн тогда не преуспел в выдвижении).

В 2011 году, когда Либерман объявил, что не будет баллотироваться на пятый срок в качестве сенатора, он сказал: "Я не всегда комфортно вписывался в традиционные политические рамки — демократ или республиканец, либерал или консерватор. Я всегда думал, что моя главная обязанность — не служить политической партии, но служить своим избирателям, своему штату и своей стране".

В последние годы Либерман был председателем-основателем центристской группы No Labels, которая выдвигает "билет единства" на президентскую кампанию 2024 года. Эта попытка вызвала критику как потенциальный спойлер для основных партий.

Будучи кандидатом на пост вице-президента Эла Гора в 2000 году, Либерман стал первым американским евреем в президентском списке одной из двух основных партий.