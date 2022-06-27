В ночном клубе в ЮАР обнаружены тела 22 подростков

В ночном клубе Ист-Лондона, прибережного города на юго-востоке Южно-Африканской Республики, в воскресенье утром обнаружили тела 22 подростков в возрасте 13–17 лет. Причина их смерти неизвестна.

По сообщению местной газеты Daily Dispatch, тела без видимых повреждений лежали на столах и стульях бара. Известно, что подростки отмечали окончание школьных экзаменов. Что привело к гибели молодых людей, до сих пор неясно.

"Мы собираемся провести вскрытие как можно скорее, чтобы установить вероятную причину смерти", – сообщил представитель департамента здравоохранения Сиянда Манана. Образцы тел погибших будут доставлены "для более глубокого анализа" в столичные токсикологические лаборатории.

По словам министра полиции Беки Челе, возраст жертв варьируется от 13 до 17 лет, в связи с чем есть вопросы, почему несовершеннолетним подросткам продавали спиртные напитки. Согласно законам ЮАР, алкоголь можно употреблять с 18 лет.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил "глубочайшие соболезнования" семьям погибших и также выразил обеспокоенность, почему столь молодые люди собрались "в месте, которое должно быть запрещено для лиц моложе 18 лет".

Владелец клуба, которого вызвали на место происшествия рано утром в воскресенье, заявил, что "не уверен, что на самом деле произошло". По его словам, по телефону ему сказали, что "клуб переполнен, но люди всё равно пытаются туда прорваться". Однако местная служба безопасности уже исключила гибель подростков из-за давки, так как видимых травм на телах нет.