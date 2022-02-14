В Норильске по делу о лжеминировании задержан 14-летний школьник

В Норильске по уголовному делу о заведомо ложном сообщении об акте терроризма задержан 14-летний подросток. Следователи считают, что он за деньги рассылал ложные сообщения о "минировании" школ края. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По версии сотрудников правоохранительных органов, в январе школьник рассылал письма с угрозами в рамках договора, заключенного с неназванным 16-летним подростком. Сообщается, что они незнакомы лично, переписывались в мессенджере, а за рассылку подросток перевел задержанному 10 тысяч рублей. Сейчас школьник отправлен под домашний арест, ему грозит до 8 лет заключения.

10 февраля ФСБ отчиталась о задержании 14 россиян, которых подозревают в рассылке ложных сообщений о минированиях в школах России и странах бывшего СССР.

Все задержанные участники так называемых "сваттинговых" групп в интернете, они вводят в заблуждение сотрудников полиции. Одним из организаторов и администраторов таких сообществ в ФСБ назвали 19-летнего студента факультета информационной безопасности Национального технического университета Украины Антона Осипчука. ФСБ также опубликовала видеозапись с задержанными, один из которых признался в участии в сообществе.