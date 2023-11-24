В Норильске возбудили уголовное дело против двух школьников 10 и 11 лет, которые потушили Вечный огонь на Мемориале победы. Дело возбудили по статье о уничтожении или повреждении мемориальных сооружений, а также объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

По версии следствия, 19 ноября двое школьников потушили пламя на мемориальном комплексе "Вечный огонь" снегом и ногами и убежали с места происшествия. Их действия попали на запись уличной видеокамеры.

В полицию обратился директор управления экологии и комплексного содержания территорий Норильска Алексей Яковлев. 24 ноября школьников задержали, они рассказали, что потушили Вечный огонь "из любопытства". По словам школьников, они хотели проверить, возможно ли потушить пламя с помощью снега. Сотрудники МВД провели со школьниками и их родителями профилактическую беседу.

Вскоре пресс-служба СК опубликовала сообщение, в котором говорилось, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против школьников. Через час Красноярское управление СК сообщило о возбуждении дела. Сейчас Вечный огонь восстановлен, сооружение находится "в исправном состоянии", отметили в ведомстве.