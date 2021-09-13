В Норвегии лево-центристская оппозиция выигрывает выборы

В Норвегии в понедельник состоялось голосование на выборах в Стортинг - однопалатный парламент. Лево-центристские оппозиционные партии одерживает победу. Среди основных лозунгов избирательной кампании были преодоление экономического неравенства и противодействие климатическим изменениям.



Лидер Рабочей партии Юнас Гар Стере как ожидается, будет формировать следующее правительство Норвегии. Оно, по всей вероятности, будет создано на основе правящего меньшинства или в союзе с другими партиями. Таким образом, завершится восьмилетнее правление Консервативной партии "Хёйре" во главе с Эрной Сульберг.



Для создание работоспособного кабинета Стере придётся убедить потенциальных лево-центристских партнёров в необходимости компромисса в нефтяной политике и в вопросах налогообложения.



Норвегия, население которой приближается к пяти с половиной миллионам, - одна из наиболее благополучных и богатых стран Европы. Она входит в НАТО, Скандинавский паспортный союз и Шенгенскую зону.



В последние два десятилетия Норвегия находится в числе государств, лидирующих по индексу развития человеческого потенциала.