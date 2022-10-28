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В Норвегии сотрудника университета обвинили в шпионаже в пользу России

Суд в Норвегии предъявил сотруднику Университета Тромсё обвинение в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает NRK.

По версии следствия, Хосе Ассис Джаммария проживал в Норвегии по поддельным бразильским документам, работая на одну из российских спецслужб под прикрытием. Полиция утверждает, что на самом деле этот человек – гражданин России Михаил Владимирович Микушин.

Обвиняемый отрицает это и называет себя бразильцем. При этом полиция отмечает, что Джаммария отвечал в суде на английском несмотря на присутствие в зале переводчика с португальского. Ему предъявили обвинения в незаконной разведке, которая может угрожать основополагающим национальным интересам Норвегии и безопасности других стран.

Издания The Insider и Bellingcat утверждают, что Микушин работает на ГРУ – российскую военную разведку. В расследовании говорится, что в Москве он проживал в офицерском общежитии при Военно-дипломатической академии ГРУ.

Журналистам также удалось получить фотографию с его водительских прав.

По данным The Insider и Bellingcat, Микушин получил бразильский паспорт в 2006 году. А в Норвегию он прибыл в 2021 году для исследовательской программы в Университете Тромсё, которая, среди прочего включала изучение "гибридных угроз".

По данным расследователей, Микушин время от времени возвращался в Россию, в том числе в 2015 и 2020 годах и имеет там неоплаченный налог на имущество.

  • Ранее предполагаемых российских агентов неоднократно обвиняли в том, что они получали гражданство Бразилии и других стран Латинской Америки, чтобы устроиться в исследовательские и международные организации.
  • В июне 2022 года служба безопасности Нидерландов сообщила о разоблачении агента ГРУ, который планировал начать работу в Международном уголовном суде в Гааге. По данным спецслужбы, россиянин Сергей Черкасов использовал бразильские документы на имя Виктор Мюллер Феррейра.

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