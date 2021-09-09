В Новгороде кандидат "Яблока" признана аффилированным с "иноагентом"

Избирательная комиссия Новгородской области признала кандидата от партии "Яблоко" в областное собрание депутатов Ксению Черепанову лицом, аффилированным с "иностранным агентом". Об этом она написала на своей странице во "ВКонтакте".

До 4 июля Ксения Черепанова была председателем признанного российскими властями "иностранным агентом" движения в защиту прав избирателей "Голос".

По словам Черепановой, ни ее, ни представителей "Яблока" на заседание избиркома, где решался вопрос, не пригласили.

В списке новгородского "Яблока" в областное собрание теперь три лица, аффилированных с "иностранными агентами". Помимо Черепановой, таковыми признали фельдшеров Валентину Белецких и Татьяну Румянцеву. Они входили в признанный "иноагентом" профсоюз медиков "Альянс врачей".

Областная избирательная комиссия в Пскове 4 августа зарегистрировала юриста партии "Яблоко", действующего муниципального депутата Дмитрия Пермякова кандидатом на выборах в областное собрание по одномандатному округу. В решении комиссии отмечено, что Пермяков – кандидат, аффилированный с "иностранным агентом". Это был первый случай такой маркировки баллотирующихся в России.

Пермяков сотрудничает с правозащитным центром "Мемориал", который еще в 2016 году признан иностранным агентом, был координатором движения "Голос" и женат на журналистке Людмиле Савицкой, которую в декабре 2020 года Минюст внес в реестр физлиц-СМИ-"иностранных агентов".